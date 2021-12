Messi vale o dobro de Critiano Ronaldo, estima estudo

O argentino Lionel Messi não é apenas o melhor do mundo, ele também supera todos os outros jogadores em valor de mercado, entre 217 e 252 milhões de euros, o dobro de Cristiano Ronaldo, estimou um estudo.

Investigadores do Observatório de Futebol de Neuchâtel (Suíça), que há oito anos disseca o esporte com estatísticas e dados, calculou o valor econômico dos jogadores das cinco grandes ligas europeias.

Os especialistas levaram em conta critérios como a idade dos jogadores, as trajetórias nas carreiras, o tempo de contrato, as atuações em campo, o nível do clube e as participações em seleções.

"Criamos um modelo estatístico que nos permite dizer desde 2008 que tal jogador, que apresenta tal características, se transferiu por um determinado preço. A partir disso, aplicamos essas informações aos jogadores atuais", explicou Raffaele Poli, coautor do estudo, em entrevista à AFP.

No ranking, Messi supera CR7, estrela do Real Madrid, cujo valor está estimado entre 102 e 118 milhões de euros. Isto significa que se o português sair do clube antes do próxima temporada, ele teria grandes chances de bater o recorde de transferência no futebol que ele mesmo ostenta desde que foi do Manchester United para o clube espanhol por 93 milhões de euros.

"É mais provável que Ronaldo deixe o Real Madrid do que Messi saia do Barcelona, de tão caro que é o argentino. Ele está praticamente fora de alcance", explicou Poli.

De acordo com o especialista, a diferença entre os dois craques não é surpreendente.

Cristiano Ronaldo tem 28 anos, idade a partir da qual o valor começa a cair, e seu contrato acaba em 2015 enquanto Messi, de 26 anos, acaba de renovar o contrato com o clube catalão até 2018.

