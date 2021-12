Messi vai do aeroporto ao CT e já treina com Barcelona

O ano começou com uma excelente notícia para o Barcelona. Poucas horas depois de aterrissar na Espanha, vindo de Buenos Aires, Lionel Messi voltou a treinar com bola nesta quinta-feira, 2, e deu mostras de que está perto do retorno aos gramados após quase dois meses afastado por lesão.

O argentino estava em Buenos Aires desde 30 de novembro, realizado na capital do seu país a recuperação da lesão no bíceps femoral da perna esquerda, contusão sentida em 10 de novembro. Neste um mês, realizou fisioterapia, trabalhou a parte física, e se colocou em condições de voltar a trabalhar com bola.

Messi chegou nesta tarde a Barcelona e, do aeroporto, já foi direto para a Ciudad Deportiva, o centro de treinamento do clube catalão. Com dezenas de jornalistas o esperando no saguão do aeroporto, o argentino deixou o mesmo por um portão lateral, podendo seguir direto para o treino.

Apesar de ter ficado em Buenos Aires, Messi teve a companhia de um preparador físico do Barcelona e também foi diversas vezes visitado por profissionais da seleção argentina. No fim do ano, um programa da TV argentina dedicado ao jogador mostrou ele fazendo exercícios de corrida e explosão e também dando chutes na bola.

A expectativa de todos em Barcelona é que o craque possa voltar a campo em 11 de janeiro, quando a equipe enfrenta o Atlético de Madrid, rival com o qual divide a liderança do Campeonato Espanhol. Antes disso, deve ganhar minutos contra o Elche, domingo, e o Getafe, na quarta.

Messi sofreu três lesões na temporada. Anteriormente, ele se contundiu em 21 de agosto no confronto diante do Atlético de Madrid, pela final da Supercopa da Espanha, quando teve uma lesão na coxa esquerda que o manteve uma semana inativo. No mês seguinte, em 28 de setembro, em Almería, sofreu outra lesão muscular, desta vez na perna direita, que o deixou três semanas afastado dos gramados.

