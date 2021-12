Messi, Ronaldo e Van Dijk concorrem a melhor jogador do ano da Uefa

Os três finalistas do prêmio de melhor jogador do ano da Uefa, foram anunciados nesta quinta-feira, 15, pela própria entidade. Os nomes que aparecem na briga são os dos absolutos atacantes Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e também do zagueiro sensação da temporada 18/19, Virgil van Dijk. Goleiro Alisson fica em 4º lugar.

A cerimônia de premiação acontece no dia 29 de agosto, durante o sorteio da fase de grupos da Champions League, em Mônaco, na França, no dia 29 de Agosto. No evento será anunciado também a vencedora do prêmio de melhor jogadora do ano da Uefa, que tem como finalistas a defensora inglesa Lucy Bronze, a atacante norueguesa, Ada Hegerberg, e a meio campista francesa Amandine Henry. O prêmio de melhor jogador da Europa League (Olivier Giroud, Eden Hazard e Luka Jović) será anunciado no dia seguinte.

A lista contava com dez atletas na disputa pelo prêmio. Seguindo a ordem após os três finalistas, Alisson ficou em 4º, com 57 pontos. 5º Sadio Mané - 51 pts; 6º Mohamed Salah - 49 pontos; 7º Eden Hazard - 39 pontos; *8º Matthijs de Ligt - 27 pts; *Frenkie de Jong - 27 pts; 10º Raheem Sterling - 12 pts.Alisson Becker (Liverpool e Brasil) - 57 pontos

*De Ligt e Frenkie de Jong empataram em número de pontos, dividindo assim a mesma posição

Para esta temporada apenas um jogador brasileiro foi indicado para concorrer ao prêmio individual de melhor de cada posição na Champions League. Trata-se do goleiro Alisson, arqueiro da Seleção Brasileira e também do Liverpool, o atual campeão europeu. O prêmio também será anunciado no evento em Mônaco.

