Messi rebate críticos e diz que 'Barcelona não acabou'

Foram necessárias três derrotas importantes para que muitos já anunciassem o fim do bom futebol da atual geração do Barcelona. Nas últimas semanas, o time foi eliminado da Copa do Rei pelo Real Madrid, foi superado pelo arquirrival em rodada do Campeonato Espanhol e levou 2 a 0 do Milan na Liga dos Campeões.

Para os críticos, foi o suficiente para acabar com a aura que envolve o clube catalão, considerado o melhor do mundo nas últimas temporadas. Mas o maior protagonista do time, Lionel Messi, rebate os comentários negativos. O argentino admite a má fase vivida pelo time neste início de ano, mas reclama da torcida contra.

"Muita gente espera que a gente perca só para poder dizer que este Barcelona acabou, como fizeram no passado. Temos de ser fortes. É o momento de reverter essa situação", declarou o atacante, em entrevista à ESPN espanhola.

Para Messi, a reação deve vir no segundo jogo contra o Milan pelas oitavas de final, na próxima terça-feira, no Camp Nou. "Tudo começou com o Milan e pode ser a partida da nossa reação. Sabemos que é complicado por estarmos com essa desvantagem, mas podemos vencer da mesma maneira como eles fizeram".

Apesar de exibir motivação para reverter o placar contra os italianos, Messi admite que o time está em baixa nestas últimas semanas. "O time está um pouco apagado depois dos resultados que tivemos, mas o momento é de se recuperar e repetir os últimos anos. Não falta dedicação dentro de campo", declarou.

