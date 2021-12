Messi não jogará pela Argentina contra o Brasil

A Seleção Brasileira vai poder contar com seu principal jogador: Neymar. Mas o rival não terá o seu craque em campo no jogo entre Argentina e Brasil, no dia 12 de novembro, em Buenos Aires. Lionel Messi decidiu que não vai defender a equipe nos dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia - no dia 17 o adversário será a Colômbia, fora de casa.

Messi achou melhor não jogar para poder se concentrar na preparação para o clássico do Barcelona contra o Real Madrid, no dia 22 de novembro, pelo Campeonato Espanhol. Ele ainda se recupera de uma contusão no joelho esquerdo, sofrida em 26 de setembro.

O técnico da Argentina, Tata Martino, declarou que gostaria de contar com o seu camisa 10, ainda que longe das melhores condições físicas. Mas Messi, de acordo com informações de jornais da Catalunha que depois foram confirmadas pela imprensa argentina, deu preferência a seu time.

O jogador não quer se expor ao risco de complicar a sua recuperação e entende que isso poderia ocorrer caso voltasse a atuar antes do tempo programado pelos médicos do Barcelona. Além disso, considera que, longe de sua melhor condição física, pouco poderia fazer para ajudar sua seleção.

A Argentina passa por um momento delicado nas Eliminatórias. Estreou perdendo em casa para o Equador por 2 a 0 e depois foi ao Paraguai, onde apenas empatou (0 a 0) com a seleção local. Tem, portanto, apenas um ponto em duas partidas e está obrigada a vencer o Brasil.

A Argentina é apenas a sétima colocada nas Eliminatórias. Martino acabou se conformando e a própria AFA (Associação do Futebol Argentino) já deu sinais de que não questionará a posição do craque.

Além de Messi, o técnico da Argentina não poderá contar com outro de seus titulares absolutos: o atacante Agüero. O jogador do Manchester City sofreu uma lesão muscular na partida contra o Equador e seu afastamento será de pelo menos um mês.

Com isso, é grande a chance de Tevez voltar a ter uma oportunidade com Tata Martino. O treinador não morre de amores pelo atacante do Boca Juniors, mas sabe que ele pode ser útil em um momento difícil para a Argentina, que, se não reagir logo, poderá colocar até seu cargo em risco.

