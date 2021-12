O argentino Lionel Messi está aparentemente recuperado da lesão na perna esquerda. Prova disso é a demonstração da velha habilidade com a bola. Ele publicou um vídeo onde mostra que o talento com a redonda continua o mesmo e a ruptura muscular já foi superada.

Messi chegou nesta quinta-feira, 2, em Barcelona e partiu do aeroporto direto para o CT do time catalão. O atual melhor do mundo se reapresentou e participou dos treinos da tarde com a equipe.

Ele também poderá atuar no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei, na próxima quarta, contra o Getafe. A expectativa é de que ele tenha plenas condições de jogo para o importante duelo do dia 11 contra o Atlético de Madrid, rival do Barça na disputa pelo título.

Da Redação e Agência Reuters Messi finaliza recuperação e volta a desfilar talento

