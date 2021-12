Messi fica perto de igualar número de gols de Maradona

O atacante Lionel Messi está a apenas dois gols de se igualar a Diego Maradona na terceira posição do ranking de maiores artilheiros da história da seleção argentina.

Messi atingiu a marca de 32 gols em 78 partidas ao marcar um, de pênalti, na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Venezuela, ontem, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014.

A média de gols do astro do Barcelona é de 0,41 gol por jogo, e a de Maradona, que pendurou as chuteiras em 1997, é de 0,37, pelos 34 que marcou em 91 partidas.

O ex-atacante Gabriel Batistuta lidera a classificação, com 56 gols, seguido pelo também já aposentado Hernán Crespo, que tem 35 e também pode ser alcançado por Messi neste ano.

No quinto lugar desse ranking, com 24 gols, está Luis Artime, atacante do River Plate e do Independente nos anos 60.

Leopoldo Jacinto Luque e Daniel Passarella (ambos com 22 gols), campeões mundiais com a Argentina em 1978, dividem a sexta posição, e em seguida aparecem, com 21, Gonzalo Higuaín, atualmente no Real Madrid; Herminio Masantonio, que atuou pelo Huracán nos anos 40 e 50, e José Francisco Sanfilippo, destaque do San Lorenzo entre os anos 50 e 70.

