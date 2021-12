Messi fica de fora da convocação da Argentina para amistosos nos Estados Unidos

Na primeira convocação da seleção da Argentina após a Copa do Mundo da Rússia, o craque Lionel Messi não foi chamado. Nesta sexta-feira, atendendo a um pedido do próprio atacante do Barcelona para não defender mais o país neste ano, o técnico interino Lionel Scaloni, que comandará a equipe junto com o ex-meia Pablo Aimar, divulgou uma lista de 29 jogadores para os amistosos de setembro contra Guatemala (dia 7) e Colômbia (dia 11), nos Estados Unidos.

Durante a semana, informações divulgadas na Argentina davam conta que Lionel Messi pediu para não ser mais convocado pela seleção em 2018, quando o time só fará amistosos - a próxima competição oficial será a Copa América de 2019, que ocorrerá entre 14 de junho e 7 de julho, no Brasil. No Mundial da Rússia, os argentinos fizeram uma fase de grupos irregular e caíram nas oitavas de final para a França, que seria campeã mais tarde.

Além de Lionel Messi, a dupla de interinos não convocou outros jogadores de renome internacional como os atacantes Sergio "Kun" Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Milan) e Angel Di María (Paris Saint-Germain) e o zagueiro Nicolás Otamendi (Manchester City).

Quem volta a figurar na lista de convocados são os atacante Mauro Icardi (Internazionale) e Paulo Dybala (Juventus), o goleiro Sergio Romero (Manchester United) e o meia Giovani Lo Celso (Paris Saint-Germain). As novidades são os também atacantes Lautaro Martínez (recém-contratado pela Internazionale junto ao Racing) e Giovanni Simeone (Fiorentina e filho de Diego Simeone).

