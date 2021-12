Messi faz pedido de doação de medula óssea no Brasil

De férias do clube espanhol Barcelona, o jogador argentino Leonel Messi faz campanha para doação de medula óssea. A surpresa, no entanto, é que a ação é direcionada aos brasileiros.

No Instagram, Messi escreveu uma mensagem para seus fãs e seguidores. "Se você é homem, brasileiro, tem 39 anos, sangue O+ e já manifestou sua vontade de doar medula óssea, estamos te procurando", disse o jogador.

E pediu: "Vá o quanto antes à ABTO (Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos) porque você é o cara certo e o mais compatível do mundo com um argentino que tem leucemia e você pode salvar a vida dele. Quando doamos, estamos todos no mesmo time! Muito obrigado, de coração!".

A mensagem não explica detalhes da campanha, nem o jogador deixa claro o motivo de seu pedido tão especifico. No site da ABTO não há referência do jogador com ações do órgão..

adblock ativo