Messi faz dois no retorno, mas Barça perde em casa para Betis

O líder Barcelona, que não perdia no Camp Nou pelo Campeonato Espanhol desde 2016, foi surpreendido neste domingo, 11, pelo Betis (12º), que derrotou os catalães por 4 a 3 na 12ª rodada da LaLiga.

A vantagem do Barça para Atlético de Madrid (2º) e Alavés (3º) caiu para apenas um ponto. No sábado, o Atlético de Madrid venceu o Athletic de Bilbao (3-2) enquanto o Alavés superou o lanterna Huesca (2-1).

A decepção catalã chegou um dia em que era prevista uma festa, já que Messi voltava a entrar em campo desde a lesão sofrida no dia 20 de outubro. O argentino marcou duas vezes, mas não conseguiu evitar a derrota.

Os andaluzes marcaram com o hispano-dominicano Junior Firpo (minuto 20), Joaquín Sánchez (34), Giovani Lo Celso (71) e Sergio Canales (83). Messi fez aos 68 e 90+2, com o chileno Arturo Vidal (79) completando o placar.

O Barcelona se manteve invicto nos cinco jogos que não pôde contar com Messi, com direito a quatro vitórias, uma delas por 5 a 1 sobre o Real Madrid no clássico.

Depois da pausa para a data Fifa e jogos entre seleções, o Barcelona pode ver em risco sua liderança, já que visita o Atlético de Madri no estádio Metropolitano dia 24 de novembro.

