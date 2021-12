Messi entra, faz 2 gols e deixa Barça perto do título

O Barcelona poderá ser campeão do Campeonato Espanhol já nesta quarta-feira sem entrar em campo. Com a vitória deste domingo sobre o Betis por 4 a 2, no estádio Nou Camp, na Catalunha, o time manteve 11 pontos de vantagem sobre o Real Madrid (88 a 77), a quatro rodadas do final. Se o rival não ganhar em casa do Málaga (em jogo antecipado para o Real Madrid ter mais tempo de preparação para a decisão da Copa do Rei), a competição estará liquidada.

Assim como na última quarta contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões da Europa, quando nem jogou, o craque argentino Messi ficou no banco de reservas, ainda sem suas melhores condições físicas, e só entrou aos 11 minutos do segundo tempo - quando o placar mostrava 2 a 2 e o Barcelona sofria contra a equipe de Sevilha, que chegou a ficar na frente no placar por duas vezes.

Em seu primeiro lance na partida, Messi fez um golaço de falta apenas três minutos depois de sua entrada em campo. E aos 25 fez mais um, chegando a 46 no campeonato, e decretando a vitória do Barcelona por 4 a 2. Seu recorde, estabelecido na temporada passada, é de 50. O português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, tem 33.

Caso não consiga o título, sem jogar, nesta quarta, o Barcelona terá a chance, desta vez em campo, contra o Atlético de Madrid, no próximo domingo, no estádio Vicente Calderón, em Madri, pela 35.ª rodada.

OUTROS JOGOS - Também neste domingo, o Zaragoza conseguiu um importante resultado na sua luta contra o rebaixamento ao derrotar em casa o Rayo Vallecano por 3 a 0. Agora com 33 pontos, o time deixou a zona da degola e está na 16.ª colocação - tem um ponto a mais que La Coruña, que encabeça a faixa das equipes que hoje cairiam para a segunda divisão.

Nos outros dois confrontos deste domingo, o Sevilla ganhou em casa do Espanyol por 3 a 0 e, em Palma de Maiorca, Mallorca e Levante ficaram no empate por 1 a 1. Nesta segunda, a rodada será encerrada com o jogo entre Getafe e Real Sociedad.

