Messi é o melhor goleador das 60 principais ligas do mundo

O atacante argentino Lionel Messi foi o melhor artilheiro dos 60 principais campeonatos de futebol do mundo em 2012 - com 50 gols em 37 partidas - e também o mais efetivo - 1,35 gol por jogo -, segundo a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

O segundo lugar em ambas as classificações é ocupado pelo português Cristiano Ronaldo, que marcou 46 gols em 38 partidas, o que lhe dá uma média de 1,21 gol por confronto.

Em 2012, até 83 jogadores das 60 ligas analisadas marcaram 20 ou mais gols em suas competições. No ano passado, foram 64, e em 2010 apenas 60.

Esses 83 artilheiros são de 48 nacionalidades diferentes: há 9 brasileiros, 6 argentinos, 4 holandeses, 4 uruguaios, 4 franceses, 4 belgas e 3 colombianos.

Logo atrás de Messi e de Cristiano Ronaldo está o lituano Arturas Rimkeviicius, do KFK Siaulai, com 35 gols em 29 partidas.

O melhor brasileiro na lista é Wesley Lopes da Silva, revelado pela Ponte Preta e que atua pelo Vaslui, da Romênia. Ele marcou 27 gols em 33 jogos em 2012. Israel Silva, que nasceu no Brasil e hoje defende a Guatemala, onde atua pelo Xelajú, fez 26 em 50 atuações. Cleiton Silva, ex-Madureira, é o terceiro melhor brasileiro. Pelo BEC Tero Sasana, da Tailândia, ele marcou 24 gols em 29 partidas.

adblock ativo