Messi e Mascherano voltam aos treinos antes do previsto e reforçam Barcelona

Depois de defender a Argentina nos confrontos diante de Brasil, em Belo Horizonte, e Colômbia, em casa, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2108, Lionel Messi e Javier Mascherano se reapresentaram aos treinos no Barcelona antes do previsto, nesta quinta-feira, quando o time trabalhou em campo visando o duelo de sábado, contra o Málaga, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

Os dois jogadores conseguiram participaram da atividade realizada na manhã desta quinta-feira, 17, por terem voltado junto com Di María, companheiro de seleção argentina, no voo que o Paris Saint-Germain fretou para que o atacante pudesse também chegar logo à capital francesa com foco na preparação para o duelo contra Nantes, também no sábado, pelo Campeonato Francês.

Messi e Mascherano reforçaram o treinamento do Barça nesta quinta depois de enfrentarem jornadas tensas pelas Eliminatórias. Derrotados por 3 a 0 pelo Brasil na semana passada, no Mineirão, eles depois ajudaram a Argentina a superar a Colômbia pelo mesmo placar e ganhar fôlego na luta por uma vaga no Mundial de 2018.

Além da dupla de argentinos, o Barça contou nesta quinta também com o retorno de outros cinco jogadores que também estavam com suas respectivas seleções. São eles: os espanhóis Sergio Busquets, Sergi Roberto e Denis Suárez (este último chamado para atuar pela equipe sub-21 do seu país), o alemão Marc André Ter Stegen e o francês Lucas Digne.

Já Luis Suárez, que não poderá encarar o Málaga por cumprir punição, ainda não voltou aos treinos após ter atuado pelo Uruguai nas Eliminatórias. O mesmo acontecer com Neymar, que esteve presente nos duelos diante de Argentina e Peru, este último na terça-feira, em Lima, onde o Brasil venceu por 2 a 0 para disparar na liderança do qualificatório sul-americano.

