Messi é "homem mais feliz do mundo" com nascimento do filho

O filho do craque argentino Lionel Messi, Thiago Messi Rocuzzo, nasceu nesta sexta-feira em Barcelona, anunciou o jogador na sua conta da rede social Facebook, antes de afirmar que era "o homem mais feliz do mundo". "Hoje sou o homem mais feliz do mundo, nasceu meu filho. Agradeço a deus por este presente e a minha família pelo apoio", publicou.

"Seja bem-vindo Thiaguito", respondeu a irmã do jogador, María Sol Messi, no Twitter. De acordo com o Barcelina, Messi não participou do treino desta sexta-feira "por motivos pessoais e com a autorização do clube" e acompanhou o parto ao lado da sua companheira Antonella Rocuzzo no Hospital USP Dexeus, localizado nas proximidades do estádio Camp Nou.

