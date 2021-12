Messi é acusado de sonegar impostos na Espanha

Um procurador do estado da Catalunha, na região nordeste da Espanha, abriu uma ação judicial contra o atacante argentino Lionel Messi, acusado de ter fraudado a Receita Federal ao não pagar mais de 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 11,3 milhões) em impostos de renda.

A denúncia, apresentada pela promotora Raquel Amado, foi encaminhada ao tribunal de Gava, o bairro de Barcelona, onde o atacante argentino vive. O documento, apresentado ao tribunal nesta quarta-feira, traz uma denúncia contra o craque do Barcelona e seu pai, Jorge Horacio Messi.

Ambos são acusados de três terem cometido três crimes contra o erário público por alegada fraude de mais de 4 milhões de euros em declarações de imposto de renda referente aos anos de 2007, 2008 e 2009. Um juiz do tribunal deve aceitar a acusação do Ministério Público antes de iniciar um julgamento contra Messi e seu pai.

Apesar de ser argentino, Messi só atuou profissionalmente no futebol espanhol, pelo Barcelona, clube em que se profissionalizou. O atacante participou, na noite de terça-feira, do empate da Argentina por 1 a 1 com o Equador em Quito, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2014.

