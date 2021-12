Messi deveria ganhar Bola de Ouro todo ano, afirma presidente do Barça

A entrega da Bola de Ouro ao português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, não foi bem vista no eterno rival, o Barcelona, cujo presidente garantiu nesta terça-feira, 20, que o argentino Lionel Messi deveria receber o prêmio todo ano.

"A Bola de Ouro deveria se dada todo ano para Messi. É o melhor jogador da história no mundo do futebol e quando se aposentar, daqui a muitos anos, estarão expostos todos seus feitos", elogiou Josep Maria Bartomeu em coletiva de imprensa.

"Há outros bons jogadores no mundo do futebol, mas o número um é Leo Messi, sem dúvida", insistiu.

Em 12 de dezembro, a revista France Football entregou a Cristiano Ronaldo sua quarta Bola de Ouro. Com isso, o português se aproximou a um do recorde de Messi, dono de cinco Bolas de Ouro e segundo colocado nesta mesma edição do prêmio.

A decisão foi muito questionada em Barcelona, especialmente após a exibição de Messi no último domingo contra o Espanyol (4-1), partida em que o argentino marcou um gol e driblou diversos jogadores adversários.

adblock ativo