Messi desmente problemas com Luis Enrique e nega saída do Barcelona

Depois de um grande atuação no último domingo, na vitória do Barcelona por 3 a 1 sobre o Atlético de Madrid, quando fez um gol e participou das jogada dos outros dois, Lionel Messi negou as informações de que ele estava pressionando o clube para demitir o técnico Luis Enrique.

"Eu não disse nada do que foi dito. Isso eu não faria nunca", disse Messi, depois utilizando até um palavrão para desabafar contra os rumores. "Algumas pessoas dizem que nos querem mal, jogam m..., e os ataques não vêm de Madri, mas daqui de Barcelona, e isso me dói".

Messi disse que esta não é a primeira vez que acaba sendo associado a casos de conflito dentro da equipe. Ele lembrou que antes houve rumores de que tinha problemas com o treinador Josep Guardiola, o atacante Bojan e o astro sueco Zlatan Ibrahimovic, todos ex-Barcelona. "Sou grato por poder dar a minha versão", disse Messi.

A semana foi de pressão sobre o Barça, que havia perdido no domingo anterior para a Real Sociedad e demitiu o diretor esportivo Andoni Zubizarreta na segunda-feira, quando Messi ficou fora do treino da manhã, aberto ao público, sob a alegação de estar com uma "gastroenterite".

A ausência teria deteriorado ainda mais o relacionamento, considerado distante pela imprensa, entre o argentino e Luis Enrique. O presidente Josep Maria Bartomeu disse na quarta-feira que vai convocar eleições antecipadas para o final da temporada, dada a crescente "tensão" que está passando o clube.

Depois de golear o Elche por 5 a 0 na quinta-feira, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Rei, com um gol de Messi, circularam informações de que o argentino havia se encontrado com Bartomeu, pedindo a saída de Luis Enrique, o que foi refutado pelo jogador.

"Não é bom que se procure rivalidade entre Luis Enrique e eu porque não tem. Como digo novamente, temos que estar mais unidos do que nunca. Que não nos machuquem, porque isso vai nos prejudicar. Faltam seis importantes meses para obter coisas boas para nós e para o clube".

A sensação de crise se aprofundou com crescentes especulações sobre o futuro de Messi, que teve seu nome ligado ao Chelsea. "Estou cansado de todas essas coisas que comentam, tanto antes como agora. Eu ouvi muito sobre mim. Me pintam como se dirigisse o clube, e sou um jogador como todos os meus colegas. Não tomo decisões ou peço que o façam. Eu não exigi nada para ficar, porque não tinha intenção de ir para qualquer lugar. Ouvi rumores de que o meu pai tinha falado com o Chelsea, o City, tudo mentira. Aproveito esta oportunidade para negar e que todas as pessoas saibam a verdade", afirmou.

O Barça está em segundo lugar no Campeonato Espanhol com 41 pontos, um a menos do que o Real Madrid, que tem um jogo a menos. O gol de Messi diante do Atlético de Madrid foi o 25º em 25 partidas nesta temporada.

