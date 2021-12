Messi conquista Bola de Ouro pela sexta vez e se isola como maior vencedor

Pela sexta vez em sua carreira, Lionel Messi conquistou o prêmio de Bola de Ouro. Em evento realizado na tarde desta segunda-feira, 2, o argentino se isolou como o maior vencedor da disputa. A última vez que o craque do Barcelona havia sido eleito foi na premiação de 2015. Com o feito, ele seguiu a lógica, após faturar o The Best, em setembro deste ano

Durante o evento desta segunda-feira, o goleiro brasileiro Alisson Becker também foi consagrado como melhor goleiro. Ele, inclusive, foi o único brasileiro presente no Top 10 da premiação, ficando em sétimo lugar, seguido de Roberto Firmino, em 17º, e o zagueiro Marquinhos, em 28º.

Na premiação, Messi desbancou o holandês Van Djink, o português Cristiano Ronaldo e o senegalês Sadio Mané, que completaram o top-4 da disputa. Agora, o craque argentino chegou ao sexto prêmio, sendo quatro desses unificados pela FIFA, além de dois troféus de melhor do mundo, entregue também pela entidade máxima do futebol.

Para entregar o troféu nas mãos do argentino, estava o croata Luka Modric, vencedor da disputa na temporada passada. Assim como na premiação do The Best, o craque português não esteve presente.

WHAT AN IMAGE! 👀 When Luka Modric gives the Ballon d'Or to Lionel Messi 🤝 #ballondor pic.twitter.com/R4EzajHEu9 — #BallondOr (@francefootball) 2 de dezembro de 2019

