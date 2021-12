Messi brilha, mas não marca em vitória da Argentina

A seleção argentina contou nesta quarta-feira, 6, com mais uma atuação destacada de Lionel Messi, na vitória de 3 x 2 sobre a Suécia, em partida amistosa disputada em Estocolmo, preparatória para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2014.

A Argentina, que lidera a eliminatória sul-americana após um início fraco, ganhou com gols de Mikael Lustig (contra), Sergio Agüero e Gonzalo Higuaín.

A Suécia chegou a empatar momentaneamente com um gol de cabeça do defensor Jonas Olsson, enquanto Rasmus Elm diminuiu no último minuto.

"Fizemos rápido os gols e isso nos deu tranquilidade e a possibilidade de controlar bem a bola. O importante era jogar bem e ganhar", disse Agüero depois da partida.

