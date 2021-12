Messi bate recorde de jogador que mais atuou pelo Barcelona

O argentino Lionel Messi foi homenageado nesta segunda-feira, 5, como o jogador que mais vezes atuou pelo Barcelona, superando outro ídolo do clube catalão Xavi Hernández, numa rápida cerimônia antes do início da partida contra o Valladolid, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.

Messi recebeu uma camisa comemorativa por completar o jogo de número 769 pelo Barça, no confronto em que sua equipe venceu por 1 a 0.

O atacante argentino, que tem contrato com o time da cidade de Barcelona até o fim de junho, posou com os companheiros de equipe e com sua família para uma foto antes do início do duelo desta rodada do Espanhol.

Messi superou a marca de 767 partidas de Xavi pelo Barcelona, onde foi titular entre 1998 e 2015.

"Tinha que ser o Messi", disse Xavi ao jornal Mundo Deportivo quando o argentino igualou o seu recorde, acrescentando que "é justo que o melhor jogador da história seja aquele que mais vezes defendeu a camisa do Barça".

"É uma honra que o melhor jogador do mundo e para mim da história seja aquele que me supera", acrescentou Xavi.

