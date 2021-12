Messi aponta Neymar como terceiro melhor do mundo

Melhor jogador do mundo nos últimos quatro anos, mas derrotado por Cristiano Ronaldo na Bola de Ouro da Fifa de 2013, Lionel Messi votou em três companheiros de Barcelona na premiação, de acordo com lista divulgada nesta segunda-feira pela Fifa. O argentino, que tem direito a voto por ser o capitão de sua seleção, escolheu Iniesta em primeiro, Xavi em segundo e Neymar em terceiro.

No total, Neymar recebeu 65 indicações, sendo 12 como melhor jogador do mundo. Essas vieram dos capitães de Brunei, Coreia do Norte e Filipinas, técnicos de Brunei, Dominica, dos representantes da imprensa de Curaçau, Eritreia e Suazilândia. Nas Ilhas Salomão e em Vanuatu, o brasileiro é unanimidade na seleção e contou com os votos do capitão e do técnico dessas equipes.

A maior parte dos votos do jogador partiu mesmo de centros periféricos no futebol. As exceções foram votos dos capitães e técnicos da Austrália e da Nova Zelândia (sempre em segundo), dos técnicos da Coreia do Sul e África do Sul (em terceiro), e de jornalistas da Grécia (segundo), México (terceiro) e Ucrânia (terceiro).

De resto, votos vindos da Samoa Americana, Ilhas Cayman, Taiwan, Congo, República Democrática do Congo, Cuba, Etiópia, Madagáscar, Martinica, San Marino, Somália, Taiti, Ilhas Virgens, Albânia, Bahamas, Quirguistão, Seychelles e Sri Lanka, entre outros países pouco relevantes para o futebol.

Thiago Silva teve quatro votos, sendo dois como melhor do mundo: o capitão de Madagáscar e o técnico da China. Um profissional de mídia da Costa do Marfim e o capitão da China também o escolheram. Como capitão do Brasil, ele votou em Messi, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, nesta ordem. Assim, colocou o sueco, seu companheiro de PSG, apenas em segundo.

SCOLARI - Campeão de tudo com o Bayern de Munique, Jupp Heynckes foi quase unanimidade em primeiro lugar entre os treinadores. Luiz Felipe Scolari, que levou o Brasil ao título da Copa da Confederações, somou 107 votos, mas apenas seis pessoas o colocaram como o melhor do mundo. Desses, três vêm do Sri Lanka. Felipão ainda foi votado em primeiro pelo capitão da Síria, o técnico do Quênia e um jornalista do Congo.

