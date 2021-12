Messi admite má fase do Barcelona e cobra reação

Astro da maior parte das vitórias do Barcelona, Lionel Messi não se escondeu na pior fase da equipe em muito tempo. Nesta quarta-feira, o jogador concedeu entrevista coletiva, disse que as derrotas têm abalado o grupo, mas prometeu que a equipe vai dar a volta por cima.

"Estamos doloridos pelas últimas derrotas, mas vamos sair dessa", prometeu o jogador. "É óbvio que temos que fazer um pouco mais. Estamos vindos de uma série de derrotas e estamos cientes do que precisamos fazer para mudar isso."

A crise é porque o Barcelona perdeu três dos seus últimos quatro jogos, exatamente aqueles que não poderia perder. Caiu diante do Milan, por 2 a 0, no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, foi eliminado pelo Real Madrid na Copa do Rei e voltou a perder para o arquirrival pelo Espanhol.

Messi quer que a volta por cima se dê no jogo de voltar contra o Milan, na próxima terça-feira, no Camp Nou. "Oxalá que a possamos virar o jogo contra o Milan. Como eles venceram lá, podemos vencer aqui em Barcelona. Estamos consciente de que todos temos que dar mais. Esta será uma partida chave para mudar", comentou ele.

Diante dos jornalistas, Messi respondeu de tudo. Disse, mais uma vez, que não existe disputa entre ele e Cristiano Ronaldo, que as comparações são feitas apenas pela imprensa e pela torcida. Mas elogiou as recentes atuações do Real Madrid. "Vi a partida deles ontem (terça). Mostra como estão fortes. Quem passasse seria candidato ao título."

Quando ao clima no clube, ele não negou que as doenças de Abidal e Tito Vilanova sejam responsáveis pelo mau momento. "O que se passou com eles afetou o vestiário. Mas não podemos culpá-los. É um grupo forte que vai se recuperar."

