Mesmo sem Joia da Princesa, Flu tem calendário confirmado

Diferentemente de outros clubes baianos, o Fluminense de Feira já tem calendário garantido em 2016. Com o título da Copa Governador em 2015, o Touro do Sertão jogará a Serie D deste ano e luta por uma vaga na Copa do Nordeste de 2017, neste Baianão.

"Em 2015 não sabíamos que conseguiríamos voltar à elite e nem disputar a Copa Governador. Conseguimos para esse ano uma boa trajetória, mais tranquila", comentou o presidente do clube, Gerinaldo Costa, sobre a segurança do calendário.

Mantendo algumas peças do ano passado, o Flu começou bem sua temporada de retorno a 1ª Divisão do Baiano. Com três triunfos, sendo um sobre o Vitoria, três empates e duas derrotas, a equipe comandada por Arnaldo Lira vem se destacando pela força na zaga. Foram apenas cinco gols sofridos, tendo a 2ª melhor defesa do torneio, atrás apenas do Leão, que sofreu quatro gols.

Já no planejamento para a Serie D, a diretoria do Touro pensa em subir de divisão. "Devemos buscar uma continuidade desse elenco, mesclando com reforços, para conseguirmos o acesso. Não queremos disputar vaga no proximo ano", afirmou Costa.

Falta da Torcida

Desde o 2° semestre do ano passado, o Fluminense de Feira tem jogado fora do Joia da Princesa, que passa por diversas reformas. Mesmo no total tendo um pequeno lucro, cerca de R$ 3 mil, o clube só não teve prejuízo na partida que recebeu o Vitória no Pituaçu.

O estádio passa agora pela fase de instalação do sistema de irrigação. Depois desse estágio é que o local receberá o novo gramado. Alem da mudança no piso, o Joia da Princesa vai passar por reformas nos vestiários, banheiros, na parte das cadeiras e pinturas em todo seu espaço.

Tendo aderido ao Profut e com a Certidão Negativa de Débito, o Touro do Sertão busca agora o patrocínio da Caixa Econômica Federal. "O clube está equacionando problemas e como hoje sabemos que a Caixa está patrocinando muitos clubes, também lançamos a nossa proposta", afirmou o presidente do time.

