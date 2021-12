Mesmo na final do Baianão, Conquista está fora da Série D

Seja campeão ou vice do Campeonato Baiano, o Vitória da Conquista ficará sem jogar por, no mínimo, quatro meses. Isto porque, a única competição garantida no segundo semestre do seu calendário é a Copa Governador do Estado, entre 20 de agosto e 29 de novembro.

Sua presença na Série D do Campeonato Brasileiro - de 20 de julho a 15 de novembro -, já está descartada pelo regulamento do Estadual. O presidente do clube, Ederlane Amorim, até conversou com o presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ednaldo Rodrigues, sobre a chance de obter uma vaga 'extra' na competição nacional.

"Pedi ao presidente Ednaldo para ver se há a possibilidade de disputarmos a Série D neste ano. Pois, terminando em primeiro ou segundo lugar no Baiano, só temos garantidas as vagas na Copa do Brasil e do Nordeste. Mas só em 2016. Ficaremos parados até agosto", lamentou Ederlane, cujo clube, fundado há dez anos, disputará a final do Estadual pela primeira vez nos próximos dois domingos, contra o Bahia.

O regulamento do Campeonato Baiano desta temporada - apresentado em 5 de novembro de 2014 e aceito pelas doze equipes participantes - foi pensado sob a expectativa da presença da dupla Ba-Vi na decisão. As duas vagas para a Série D deste ano são destinadas ao vice-Campeão da Copa Governador do Estado de 2014 (Jacuipense) e ao terceiro colocado no Estadual de 2015.

Colo Colo e Juazeirense, eliminados nas semifinais respectivamente por Vitória da Conquista e Bahia, ainda estão na briga pela terceira posição. O vencedor terá a opção de escolher disputar a Copa do Nordeste ou a Série D. Caso a escolha seja o torneio regional, o quarto colocado então herdará a vaga na Série D.

"Quando houve o (conselho) arbitral, ninguém (presidentes dos clubes) questionou. Talvez pelo fato de rotineiramente Bahia e Vitória estarem na fase final. Fica como lição. É um ponto que é preciso pensar para o Baiano de 2016", opinou Ederlane.

Contactado por A TARDE, o ex-vice-presidente da FBF e atual diretor jurídico Manfredo Lessa foi taxativo ao falar do assunto. "Por mais boa vontade que tenha a federação, não existe a menor possibilidade de (o Vitória da Conquista) conseguir essa vaga", afirmou, mas sem descartar mudanças para 2016.

"No ano que vem, necessariamente terá a mesma fórmula de 2015, seguindo o que rege o Estatuto do Torcedor. Porém, ao meu ver, como a distribuição de vagas não mexe com a fórmula de disputa (do Baiano), esse critério poderá vir a ser, sim, alterado", concluiu Lessa.

adblock ativo