Mesmo com o apoio da torcida, Vitória perde para o Cruzeiro

Mesmo com o apoio dos 37.873 torcedores no Barradão, o Vitória não conseguiu um bom resultado neste domingo, 7, contra o Cruzeiro, e foi derrotado por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Thiago Ribeiro, que contou com o desvio de Jonas para garantir três pontos importantes na busca do título da competição.



Com o resultado, o Vitória segue na 14ª colocação na Série A, com 38 pontos, e permanece a dois pontos da zona de rebaixamento.



Agora, a equipe comandada por Antônio Lopes tem uma partida complicada fora de casa, já que enfrenta o Guarani, time que também briga contra a queda à Série B. O jogo será realizado no próximo domingo, 14, às 16h (horário da Bahia), no Brinco de Ouro, em Campinas.

O jogo – O primeiro tempo foi equilibrado, com as equipes marcando forte no meio-campo. O Vitória conseguiu acertar nas jogadas de velocidade e teve duas chances.



Aos oito minutos, o lateral-esquerdo Egídio arrancou pela esquerda e cruzou para Kleber Pereira. O atacante chegou primeiro que o zagueiro e desviou para o gol, mas a bola foi para fora. Aos 28, Ramon cobrou escanteio fechado, Ricardo Conceição desviou de cabeça e Fábio conseguiu efetuar a defesa em cima da linha.



Aos 36, no único lance de perigo da Raposa na primeira etapa, o time de Cuca chegou ao gol. Thiago Ribeiro invadiu a área pela direita e tentou o cruzamento, a bola desviou em Jonas e enganou Viáfara, que não conseguiu evitar o gol.



Na segunda etapa, Antônio Lopes colocou Henrique e Schwenck nos lugares de Kleber Pereira e Adailton. O meia Elkeson também entrou no lugar de Egídio para dar uma maior velocidade à criação rubro-negra.



Aos dois minutos, Bida cobrou falta com força e levou perigo ao gol de Fábio. A bola foi no canto esquerdo do goleiro, que apareceu bem e espalmou para escanteio. Aos 21, Ramon cobrou falta na área e Uelliton quase marcou de cabeça, mas a bola bateu no travessão.



Apesar do esforço para empatar o jogo, o Vitória não conseguiu passar pela defesa mineira, que fez uma boa partida e segurou o placar.



Vitória 0x1 Cruzeiro



Local: Barradão, em Salvador (BA)

Árbitro: Paulo Henrique de Godoy Bezerra (SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (SC) e Marco Antônio Martins (SC)

Público: 37. 873 torcedores.



Gol: Thiago Ribeiro (36 min do 1º tempo) para o Cruzeiro.

Cartões amarelos: Ramon e Schwenck (Vitória); Rômulo, Gil, Diego Renan, Gilberto e Roger (Cruzeiro)



Vitória: Viafara; Nino, Jonas, Gabriel e Egídio (Elkeson); Uelliton, Ricardo Conceição, Bida e Ramon; Adailton (Schwenck) e Kleber Pereira (Henrique). Técnico: Antônio Lopes.

Cruzeiro: Fábio; Gil, Léo e Edcarlos; Rômulo (Jonathan), Henrique, Marquinhos Paraná, Gilberto (Roger) e Diego Renan (Everton); Montillo e Thiago Ribeiro. Técnico: Cuca.

