Mesatenista baiano conquista ouro no Circuito Nacional

A delegação baiana participou com seis atletas da Copa Brasil Centro-Norte-Nordeste, realizada nos dias 18 e 21 deste mês, em Manaus (AM), e um dos destaques da equipe, Ednaldo Fernandes, voltou para casa duas medalhas: uma de ouro e uma de bronze.

Além dele, Renato Simões, que levou uma prata e um bronze, Caio Souza, que voltou com dois bronzes no peito, e Ernani Souza, com uma de bronze, também subiram ao pódio. A equipe baiana conquistou sete medalhas no total.

O torneio fez parte do Circuito Mundial Amazônico e foi organizado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. A competição contou com a participação de mais de 300 atletas olímpicos e paralímpicos de 18 estados.

O próximo torneio que os atletas vão participar será a próxima etapa do campeonato baiano. O evento ocorre neste final de semana no Colégio Salesiano Dom Bosco e reúne os melhores atletas do estado, além de jovens alunos/atletas da rede escolar da Rede Metropolitana de Salvador.

