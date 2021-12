Na tarde desta segunda-feira, 19, o Grupo A TARDE deu as devindas boas-vindas a Elizeu Godoy. Com uma mesa-redonda transmitida ao vivo nos canais digitais do A TARDE, o veterano da imprensa esportiva baiana recebeu ilustres convidados e colegas jornalistas para debateram sobre o esporte no Dia Nacional do Futebol, comemorado neste 19 de julho (confira íntegra da live abaixo).

Entre os assuntos levantados no bate-papo, estiveram as mudanças que estão sendo estudadas para o futuro do futebol mundial, a projeção para um novo campeonato brasileiro longe do domínio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além do momento atual dos clubes baianos em suas respectivas competições.

Além de Elizeu Godoy, participaram da mesa redonda o ex-jogador, treinador, ídolo do Bahia e deputado estadual Bobô (PCdoB-BA); e o também ex-jogador do Bahia e ex-treinador do Vitória, Ricardo Silva. Entre os jornalistas envolvidos, estiveram Alex Torres e Daniel Genonadio, repórteres do Portal A TARDE; Daniel Dórea, editor de esporte do Jornal A TARDE; e Jefferson Domingos, repórter do Jornal Massa!.

Confira a live na íntegra:

Da Redação Mesa-redonda coloca em pauta o Dia Nacional do Futebol

adblock ativo