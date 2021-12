Mercedes volta a dominar no segundo treino livre do GP da Emilia-Romagna

A Mercedes e seus pilotos, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, dominaram a segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Emilia-Romagna, nesta sexta-feira, 16, em Imola, na qual Max Verstappen (Red Bull) abandonou devido a um problema técnico.

Com a primeira sessão, Bottas, com 1 min 15 seg 551/1000 e Hamilton, a 10 milésimos, foram os melhores no mítico circuito de Imola (4.909 km), que recebe a segunda prova da temporada.

Ao contrário da sessão matinal, Verstappen não ficou em terceiro, devido a uma desistência no início do treino. "Algo quebrou", disse o holandês pelo rádio da equipe.

Foi o francês Pierre Gasly, quinto pela manhã, quem terminou em terceiro ao volante de sua AlphaTauri (1:15.629), escuderia italiana localizada a 15 quilômetros do circuito.

Atrás ficaram aas Ferraris de Carlos Sainz (1:15.834) e Charles Leclerc (1:16.371) confirmando a boa fase da 'Scuderia', a outra equipe que corre 'em casa', em Imola.

Neste sábado, 17, a terceira sessão de treinos livres será realizada das 6h às 7h (horário de Brasília), antes da classificação, das 9h às 10h.

