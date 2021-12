Mercedes muda logo para parabenizar Hamilton

A Mercedes-Benz voltou a mudar a marca da montadora para comemorar os resultados na Fórmula 1. O grupo adaptou o símbolo com uma imagem de Lewis Hamilton para parabenizá-lo pela conquista do Mundial de Pilotos. Na montagem, o inglês aparece no lugar da estrela de três pontas. A peça também traz a inscrição "The Best" (O melhor).

A montadora já tinha feito outra montagem com o símbolo quando conquistou o Mundial de Construtores. Na ocasião, Hamilton e o companheiro Nico Rosberg formam a estrela de três pontas. A imagem virou piada nas redes sociais e internautas brincaram com o símbolo de outras empresas.

adblock ativo