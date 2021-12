Mercedes lançará novo carro em 1º fevereiro, no início dos testes da F1

A Mercedes anunciou oficialmente nesta segunda-feira que irá lançar o seu novo carro para a temporada de 2015 da Fórmula 1 em 1º de fevereiro, no primeiro dia de testes coletivos da categoria, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha.

O modelo F1 W06 Hybrid será exibido pouco antes de ir para a pista pela primeira vez, sendo que a escuderia confirmou também nesta segunda que Nico Rosberg será o primeiro piloto a guiá-lo nesta série de quatro dias seguidos de treinos na Espanha. Atual vice-campeão mundial, o alemão pilotará nos dias 1º e 3 de fevereiro, enquanto o inglês Lewis Hamilton, que faturou o título em 2014, assumirá o volante do novo carro nos dias 2 e 4.

A Mercedes foi dominante no ano passado na Fórmula 1. Além de ter Hamilton e Rosberg como respectivos campeão e vice-campeão, conquistou com folga o Mundial de Construtores, com 701 pontos, contra 405 da Red Bull, a vice-campeã desta disputa por equipes.

Diretor esportivo da Mercedes, Toto Wolff exibiu satisfação com o trabalho realizado pelo time baseado em Brackley para o desenvolvimento do novo carro para uma temporada no qual os modelos da F1 passarão a ser equipados com motor turbo V6, em substituição aos V8 que eram utilizados até a última temporada.

"Este é um período empolgante para nós, pois nossos esforços coletivos ganham vida neste novo carro", ressaltou o dirigente, enfatizando depois que a Mercedes será o grande "alvo" das outras equipes, as quais ele disse apostar que "estarão competitivas desde a primeira corrida da temporada, em Melbourne".

"Todos em Brackley, Brixworth e Stuttgart colocaram muito empenho na criação da mais nova Flecha de Prata, e agradeço a eles por estes esforços. Estamos animados para ver como ele vai se comportar quando começar a anda", completou Wolff.

Com o carro usado da temporada passada, o F1 W05 Hybrid, a Mercedes acumulou 16 vitórias e 11 dobradinhas com Hamilton e Rosberg nas duas primeiras posições do grid. A primeira prova de 2015 será no dia 15 de março, data do GP da Austrália.

