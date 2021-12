Mercedes confirma Russell como piloto da equipe na próxima temporada

A Mercedes anunciou na manhã desta terça-feira, 7, que o britânico George Russell, de 23 anos, será o novo piloto da equipe no campeonato mundial de Fórmula 1 do próximo ano. Ele chega para substituir o finlandês Valtteri Bottas, que após cinco anos não teve seu contrato renovado com a equipe alemã e rumou para a Alfa Romeo.

✍️ @GeorgeRussell63 will race for the Team alongside @LewisHamilton from the 2022 F1 season! pic.twitter.com/pcyOqlSxdi — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 7, 2021

Dominante na Fórmula 1 desde 2014, a Mercedes tratava Russell como uma grande promessa do automobilismo, colocando o piloto para conquistar experiência na Williams, equipe em que o britânicos disputou seus três primeiros campeonatos mundiais.

Mesmo com um dos piores carros do grid, Russell conseguiu se destacar e conseguiu até mesmo um pódio, com o segundo lugar do GP de Spa na Bélgica nesta temporada. "Estaria mentindo se dissesse que não estou tremendo de emoção. É uma grande oportunidade, e uma que quero agarrar com ambas as mãos", disse o piloto.

O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, também comentou a chegada do jovem piloto. "Ele foi campeão em todas as categorias que disputou, e nas últimas três temporadas com a Williams nos deu uma prévia do que lhe aguarda na F1 no futuro. Agora, nosso desafio junto é ajudá-lo a seguir aprendendo dentro de nosso ambiente e, ao lado de Lewis, o maior piloto da história da F1".

Russell será o companheiro de equipe de Lewis Hamilton, heptcampeão mundial de Fórmula 1 e um dos maiores nomes do esporte. Neste ano, Hamilton é o segundo colocado em uma briga feroz com o holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing. Ainda restam nove corridas para o fim do campeonato de 2021.

