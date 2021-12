Mercado restrito faz brasileiros serem peregrinos do futebol

Era julho de 2014 quando o zagueiro Ligger, natural de Santo Amaro, desembarcou na Moldávia para uma temporada no Sheriff Tiraspol e tomou um choque cultural. Jamais havia saído do Brasil e estava em um país de que nunca ouvira falar.



Além da temperatura abaixo de 0° C durante o inverno, o baiano se assustou com a quantidade de tropas do exército nas ruas. "Eu era revistado todo dia, me pediam passaporte, perguntavam porque eu estava ali e para onde estava indo. Com o tempo, percebi que era a forma que eles tinham de se proteger", conta.



A Moldávia, hoje nação independente, foi, nos últimos dois séculos, dominada por Império Turco-Otomano, Romênia e União Soviética. Em 1991, se declarou soberana, mas ainda é alvo de disputas. Tiraspol é a capital da Transnístria, região que luta há 23 anos para se separar da Moldávia e se unir à Rússia. Em 2006, ataques terroristas deixaram 10 mortos na cidade.



No país, Ligger, que agora disputa a Série B do Brasileiro pelo Oeste-SP, também descobriu que sua história de vida era mais comum do que imaginava. A Fifa, entidade que gere o futebol no planeta, informa que o Brasil é o país que mais exporta jogadores: 14% das transações internacionais envolvem um brasileiro.



Mais de 300 jogadores deixam o Brasil por ano. A maioria, atletas que não possuem mais contrato com clube algum (ver infográfico). A exportação, segundo levantamento da Pluri Consultoria, já atingiu 108 países. "No meu time, eu tinha seis compatriotas", relata Ligger.



Viver no exterior é alternativa diante do restrito mercado nacional. Dos 22.811 atletas registrados na CBF, que comanda o futebol no país, 19.041 (83,5%) ganham, no máximo, dois salários mínimos (R$ 1.576) por mês.

