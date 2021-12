Mensagens são grande apoio, diz família de Schumacher

Sem a divulgação de informações oficiais sobre o estado de saúde de Michael Schumacher nesta quinta-feira pelo hospital onde o ex-piloto de Fórmula 1 está internado em Grenoble, na França, a família do heptacampeão mundial utilizou o site oficial do alemão para divulgar uma breve mensagem de agradecimento pelo apoio recebido dos fãs.

"Após o acidente de esqui de Michael, nós gostaríamos de agradecer às pessoas de todo o mundo que expressaram sua simpatia e enviaram seus melhores votos para sua recuperação. Eles estão nos dando um grande apoio. Nós todos sabemos que ele é um lutador e não vai desistir", afirma a mensagem assinada pela família.

No último domingo, Schumacher sofreu um grave acidente quando esquiava em Meribel, nos Alpes Franceses. O alemão bateu com a cabeça em uma pedra, sofrendo graves lesões. Por causa disso, o ex-piloto de Fórmula 1 precisou passar por duas cirurgias no Centro Hospitalar Universitário de Grenoble, onde está internado.

Schumacher segue em estado de coma induzido, mas nesta quinta não foi apresentado um boletim médico sobre o seu quadro. Na última quarta-feira, Sabine Kehm, empresária do alemão, declarou que o ex-piloto estava em condição "estável, mas ainda crítica", destacando que o fato de não existir novidades era "positivo", mesmo que permaneça o risco dele perder a vida.

Desde o grave acidente do último domingo, uma corrente de solidariedade e torcida pela recuperação de Schumacher surgiu naturalmente, com mensagens públicas de colegas no automobilismo, atletas de outros esportes e autoridades. Assim, a família do alemão tornou público nesta quinta o seu agradecimento pelo carinho recebido, exatamente na véspera do aniversário de 45 anos do alemão.

Schumacher é considerado um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, com a conquista de sete títulos mundiais, sendo dois pela Benetton e cinco pela Ferrari. Agora, após o acidente do último domingo, ele vem lutando pela sua vida.

