Meninos mostram talento na esperança de se tornarem craques da bola

Subir na vida por meio do futebol. Com este sonho, centenas de crianças e adolescentes de baixa renda participam, na Bahia e em outros estados, das conhecidas peneiras – processo seletivo em que jovens são avaliados por olheiros, com o objetivo de formar jogadores para integrar o elenco dos clubes.

Se as esperanças são grandes, a probabilidade de alcançar sucesso no mundo da bola nem tanto. São exceção exemplos como o de Ronaldinho Gaúcho, jogador de origem humilde, que estudou apenas oito anos, e é um dos desportistas mais bem pagos do planeta – de acordo com o site futebolístico Futebol Finance recebeu em salários este ano R$ 16,5 milhões.

Segundos dados da pirâmide salarial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de 2003, 82,41% dos atletas recebem entre um e dois salários mínimos mensalmente. Apenas 3,57% do jogadores que atuam no País ganham mais de vinte salários.



Mesmo com números desfavoráveis, muitos jovens de famílias carentes insistem em buscar no futebol o caminho para a transformação social. Marcelo Proni, professor do Instituto de Economia da Unicamp, afirma que a razão para tal escolha é a falta de oportunidades no mercado de trabalho.



“Os meninos de baixa renda apresentam mais dificuldades para conseguir um bom emprego porque não têm a qualificação desejada para alguns cargos e acabam se alocando na construção civil, comércio informal ou em atividades que não proporcionam um bom retorno financeiro”, explica Proni.



Ainda de acordo com o pesquisador, a televisão também ajuda a alimentar a imagem de sucesso e reconhecimento rápido promovidos pelo futebol. “As crianças são seduzidas pelo que veem todos os dias na telinha. E o que é mostrado é que o futebol traz prestígio, até para os atletas não tão consagrados. Eles vislumbram na profissão a chance mais rápida de sair da miséria”.



Loteria da bola - Em 2009, aproximadamente 76 mil crianças e adolescentes tentaram ingressar nas divisões de base da dupla Ba-Vi. Na Bahia, 90 escolinhas de futebol mantêm convênio com os times da capital. Além das peneiras, a seleção acontece através de indicações de pessoas contratadas pelo clube para observar as promessas do mundo da bola.



Concorrência alta, poucas vagas. Segundo estudo feito pelo professor Luiz Henrique Toledo, da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, apenas 1% dos aspirantes à profissão são aproveitados pelos clubes.



São garotos como Walison Paim, de oito anos, que mora no bairro de Gleba A, periferia de Camaçari, município a 42 km da capital. O menino de corpo esguio chegou em maio ao Centro Social e Cultural Guardiões, instituição que realiza há 15 anos um trabalho social na cidade da Região Metropolitana de Salvador, querendo ser meio campista.



Apesar da timidez peculiar a uma criança, ele tem na ponta da língua a resposta do por que ser jogador de futebol: “Para poder comprar uma casa e dar uma vida melhor para minha família”.



Walison vive com a mãe e dois irmãos. Iago, o mais velho, de 14 anos, treinava na escolinha, mas teve que abandonar o sonho para trabalhar numa borracharia e ajudar no sustento da casa. Ao menos, por enquanto, o caminho do garoto humilde parece ter um enredo mais feliz que o do irmão. Semana passada, ele participou pela primeira vez de uma peneira e foi aprovado. Nesta segunda, 28, o volante passará a integrar a divisão de base do Bahia, na categoria para meninos até nove anos (fraldinha). Walison irá treinar três vezes por semana no Fazendão e terá material esportivo e tratamento médico e odontológico fornecidos pelo clube.



Além de Walison, outro garoto de Camaçari que conseguiu passar na seleção do tricolor foi o atacante Nilson Júnior, de 11 anos. Em 20 minutos de jogo, ele marcou os dois gols da sua equipe, mostrou habilidade e oportunismo, abusou das jogadas bonitas e chamou a atenção dos olheiros do Esquadrão.



Sorte diferente teve Alexandre de Jesus Costa, de 11 anos, de Mata de São João, que tentou uma vaga de zagueiro. Apesar de todo o esforço e disciplina, o aspirante a futebolista não conseguiu ser aprovado no primeiro teste. “Sabia que ia ser difícil. Mas é bom para aprendermos que na vida a gente ganha e perde. Não vou desistir, continuarei tentando”, enseja o garoto.



Peneira - O Bahia realiza neste domingo, 27, às 8h, no Fazendão, peneira para jovens nascidos nos anos de 1995 e 1996. Os garotos devem levar carteira de identidade ou certidão de nascimento, chuteira, meiões e calção.

