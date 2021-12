Quem não lembra da expressão "taca-le pau" que fez sucesso nas redes sociais este ano? O menino Leandro Beninca, 10, que ficou famoso por meio de uma brincadeira de um primo com um carrinho de madeira, agora vai narrar uma corrida de verdade. O "taca-le pau" vai sair do sítio da avó Salvelina, no interior de Santa Catarina, para Interlagos, em São Paulo.

Da Redação Menino do "taca-le pau" vai narrar o GP Brasil de F-1

Leandro vai participar da narração do GP Brasil de F-1, que acontece neste domingo, 9, na Rede Globo ao lado de Galvão Bueno. Além da narração da prova, já é possível ouvir a voz aguda do menino na propagando do evento.

Para acompanhar o GP, o garoto viajou acompanhado do baterista da banda "Fogo do Chão", Fernando Posteiro. Depois que o vídeo de Leandro falando "taca-le pau" viralizou, Leandro foi convidado a participar da banda, que canta músicas gaúchas.

Em julho, eles lançaram a canção "Taca-le pau, Marco Véio", que faz sucesso no Sul do país.

