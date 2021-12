Meninas do São Francisco vencem Baiano pela 14ª vez

Foi por pouco, mas as meninas do São Francisco conseguiram, no domingo, 24, em Pituaçu, o 14º título consecutivo do Campeonato Baiano de Futebol Feminino. A equipe vence desde a primeira participação, em 2001 - em 2007 o torneio não foi realizado.

Com a melhor campanha do torneio, o Lusaca ganhou o direito de sediar como mandante o duelo de volta, e venceu por 3x1, com gols de Evelyn, Iana e Danúsia, enquanto Thaís descontou para o time de São Francisco do Conde.

O placar, contudo, não foi suficiente para desbancar o multicampeão São Francisco, que venceu por 3x0 o jogo de ida. Como São Francisco marcou o primeiro gol da partida, aos 30 minutos do primeiro tempo, o Lusaca sequer teve o gostinho de ser campeão por alguns momentos.

Mas a reação do segundo colocado assustou a equipe vencedora. Segundo o treinador do São Francisco, Mario Augusto Filgueiras, essa foi a final mais complicada que o time enfrentou.

"Foi mais suado, sem dúvida, mas graças a deus conquistamos o campeonato. Foi uma temporada muito desgastante para a gente, porque até ontem (domingo)estávamos disputando três competições ao mesmo tempo. Nessa última semana, mesmo, tivemos dois jogos em um dia", disse. Além do Baiano, a equipe participa da Copa Rede Ball e o Campeonato Brasileiro.

Ânimos exaltados

No final da partida, houve provocações por parte das duas equipes, que culminaram em socos e pontapés. A animosidade começou logo após o apito final, com discussões e xingamentos, e aumentou quando as jogadoras do São Francisco foram receber a premiação. As vencedoras contaram o número de vezes que foram campeãs do torneio em tom zombeteiro.

Saldo positivo

A edição 2015/2016 foi a mais disputada do Baiano. Com média de oito a dez participantes, desta vez o torneio teve 16 clubes - maior número da história. Algumas antigas equipes campeãs 'ressurgiram' nessa edição, a exemplo do Flamengo de Feira (campeão nos anos 1986, 1987, 1988, 1998, e 2000), treinado pela ex-jogadora da seleção brasileira Solange.

adblock ativo