Meninas abrem baterias do Praia do Forte Pro de surfe

A etapa do Praia do Forte Pro, masculino e feminino, fechou com 124 surfistas. A competição é válida pelo World Qualifying Series WQS, a divisão de acesso à elite do surfe mundial. As primeiras baterias estão programadas para esta terça-feira, 26, prosseguindo até o domingo, 1º de maio, na Praia do Forte, no Litoral Norte.

No primeiro dia, apenas as meninas vão competir, a partir das 8h. A princípio serão dois rounds femininos para dar tempo de os homens estrearem. Se isso não ocorrer ainda na terça, 26, eles só vão entrar na água a partir de quarta, 27. A disposição das baterias podem ser conferidas através do site www.wslsouthamerica.com.

"Eu já sei que a minha bateria vai ser a terceira do dia. Vou disputar com outra paraibana, uma chilena e uma terceira atleta que não lembro o nome", disse a paraibana Diana Cristina.

Ela chegou a Praia do Forte no domingo, 24, treinou no mesmo dia e nesta segunda, 25. Campeã brasileira em 2012 e também sul-americana e pan-americana, Diana acredita que a etapa será uma das mais disputadas.

Estão inscritos 93 homens e 31 mulheres. O principal destaque feminino é a cearense Silvana Lima, e, no masculino Miguel Pupo. Atual campeão brasileiro, o baiano Bino Lopes está entre os principais favoritos a brigar pelo título com Pupo.

Mundial no Rio

Tanto Miguel Pupo como Silvana Lima são habituais competidores na categoria principal do surfe, que reúne os melhores surfistas do mundo.

Depois da Praia do Forte, os surfistas vão para o Rio de Janeiro disputar a 4ª das onze etapas do Mundial de Surfe. A competição será entre os dias 10 e 21 de maio, prazo para o Rio Pro realizar o World Surf League Championship Tour 2016.

