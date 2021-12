Melo/Dodig salva 3 match points e vence em Barcelona

O brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig sofreram muito para confirmar favoritismo, nesta quarta-feira, 23, no jogo de estreia do torneio de duplas do ATP 500 de Barcelona. Terceiros cabeças de chave, eles venceram o espanhol Feliciano López e o bielo-russo Max Mirnyi por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 16/14 no super tie-break.

Para seguirem vivos na competição realizada em quadras de saibro, Melo e Dodig precisaram salvar três match points em um jogo no qual cada parceria conquistou duas quebras de saque, sendo que Mirnyi e López já haviam levado a melhor no confronto anterior entre as duplas, realizado no Masters 1000 de Miami deste ano.

Com o triunfo obtido no sufoco, Melo e Dodig se garantiram nas quartas de final da competição e terão como próximos rivais o polonês Lukasz Kubot e o sueco Robert Lindstedt, que nesta primeira rodada contaram com a desistência espanhóis Marcel Granollers e Marc López quando o primeiro set estava empatado por 1 a 1.

Antes de Melo começar sua campanha com vitória em Barcelona, o brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya, cabeças de chave número 2 da competição e atuais campeões do torneio espanhol, acabaram batidos já na estreia, na última terça-feira. Eles caíram diante do italiano Fabio Fognini e do austríaco Juergen Melzer, que ganharam de virada com parciais de 4/6, 6/4 e 10/8. Assim, Melo é o único tenista do Brasil ainda presente na disputa da competição espanhola.

Algoz de Soares nas duplas ao lado de Fognini, Melzer também se garantiu nesta quarta nas oitavas de final do torneio de simples de Barcelona. O veterano tenista exibiu força ao derrotar o polonês Jerzy Janowicz, sétimo cabeça de chave, por 2 sets a 0, com 6/4 e 7/6 (7/1).

Outro experiente tenista que se garantiu nas oitavas de final nesta quarta foi o espanhol Fernando Verdasco, que eliminou o francês Kenny De Schepper com parciais de 6/4 e 6/3.

Bucareste

O Torneio de Bucareste definiu nesta quarta quatro classificados às quartas de final. Foram eles: o búlgaro Grigor Dimitrov, primeiro cabeça de chave, o francês Gilles Simon, quarto pré-classificado, além do ucraniano Sergiy Stakhovsky e o checo Lukas Rosol. O primeiro deles passou pelo checo Jiri Vesely por 2 sets a 0, com 7/6 (7/5) e 6/2. Já Simon sofreu um pouco, mas superou o romeno Victor Hanescu de virada, com 2/6, 6/3 e 6/3.

Rosol, por sua vez, fez bonito ao eliminar o finlandês Jarkko Nieminen, oitavo cabeça de chave, por 6/2 e 6/4, enquanto Stakhovsky derrotou o argentino Carlos Berlocq por 2 sets a 1, com 4/6, 7/6 (7/5) e 6/2. Rosol será rival de Simon na próxima fase. Já Stakhovsky medirá forças com Dimitrov.

