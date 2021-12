Melo também perde de espanhóis e cai no US Open

Marcelo Melo também não resistiu à dupla formada pelo espanhóis Marcel Granollers e Marc López e se despediu do US Open nesta quinta-feira, 4. O brasileiro e seu parceiro, o croata Ivan Dodig, foram eliminados da chave de duplas pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/4. Com o triunfo, Granollers e López avançaram à final do Grand Slam norte-americano.

A dupla espanhola já havia eliminado nas quartas de final o brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya. Soares e Melo vão reencontrar Granollers e López na próxima semana, em São Paulo, no duelo entre Brasil e Espanha pelos playoffs do Grupo Mundial da Copa Davis.

Granollers deve jogar as partidas de simples, entre os dias 12 e 14, no Ginásio do Ibirapuera. Mas também poderá ser acionado para jogar duplas, ao lado do próprio López, com quem está bem entrosado, ou ao lado de David Marrero, outro especialista em duplas. Soares e Melo serão a dupla do Brasil.

Granollers e López poderão vir ao Brasil embalados pelo título do US Open. Para tanto, terão que superar os anfitriões Bob e Mike Bryan, considerados os melhores duplistas da história. Os irmãos norte-americanos garantiram lugar na decisão do troféu ao vencerem os compatriotas Scott Lipsky e Rajeev Ram por 6/4, 4/6 e 6/3, também nesta quinta.

adblock ativo