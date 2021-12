Melo perde nas semifinais das duplas em Barcelona

O croata Ivan Dodig e o brasileiro Marcelo Melo foram eliminados nas semifinais da chave de duplas do Torneio de Barcelona. Neste sábado, eles caíram no ATP 500 espanhol, disputado em quadras de saibro, ao perderem para o canadense Daniel Nestor e o sérvio Nenad Zimonjic por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 4 minutos.

No primeiro set da partida, Dodig perdeu o seu saque no quinto game. Assim, Nestor e Zimonjic fecharam a parcial em 6/4. A quebra de serviço no quinto game voltou a se repetir no segundo set. E Nestor e Zimonjic abriram 5/2 com outro break point convertido, dessa vez no sétimo game.

No game seguinte, o canadense e o sérvio chegaram a ter um match point, mas Dodig e Melo conseguiram devolver uma das quebras de saque. Porém, isso não foi suficiente para evitar a derrota, novamente, por 6/4, o que provocou a eliminação do croata e do brasileiro nas semifinais do Torneio de Barcelona.

Dessa forma, Melo e Dodig não conseguiram cumprir o objetivo de se classificarem para a segunda final consecutiva - na semana passada, foram vice-campeões do Masters 1000 de Montecarlo.

