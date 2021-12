Melo e Dodig triunfam em dois sets e estão nas semifinais em Roland Garros

O brasileiro Marcelo Melo segue firme na defesa do título da chave de duplas de Roland Garros. Nesta quarta-feira, o mineiro e o croata Ivan Dodig avançaram às semifinais em Paris com a vitória sobre o indiano Rohan Bopanna e o romeno Florin Mergea por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.

"Fomos muito bem hoje. Conseguimos jogar exatamente da maneira que planejamos, o que foi realmente importante para aproveitarmos as chances que tivemos durante a partida", comentou Melo.

No primeiro set da partida desta quarta, Bopanna e Mergea foram mais agressivos, tanto que dispararam sete winners, cinco a mais do que Melo e Dodig. Mas o mineiro e o croata acabaram se dando melhor, pois converteram um de cinco break points e se safaram nas duas vezes em que estiveram ameaçados de perder o saque.

Assim como na primeira parcial, Melo e Dodig também se deram melhor nos momentos decisivos. Cada dupla teve três break points, mas só o brasileiro e o croata conseguiram converter, voltando a triunfar por 6/4. Assim, avançaram em Roland Garros.

Agora, Melo e Dodig vão buscar a classificação para a segunda final consecutiva do Grand Slam disputado em quadras de saibro. Para isso, eles terão que superar a dupla que avançar na partida em que os franceses Julien Benneteau e Edouard Vasselin, campeões da edição de 2014 de Roland Garros, vão encarar os espanhóis Feliciano Lopez e Marc Lopez.

"Vamos seguir na mesma rotina, focados no que temos que fazer. Dessa maneira, acredito que teremos boas chances de fazer mais um bom jogo na semifinal", disse o brasileiro.

