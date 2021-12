Melo cai na estreia do Masters de Miami; Soares estreia neste sábado

O mineiro Marcelo Melo deu adeus ao Masters de Miami (Estados Unidos) na primeira rodada das duplas masculinas. Nesta sexta-feira, 26, a parceria entre o brasileiro, número 16 do ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), e o neerlandês Jean-Julien Rojer (27º) foi superada pelo paquistanês Aisan Qureshi (49º) e o sérvio Miomir Kecmanovic (46º em simples, 224º em duplas) por 2 sets a 1, de virada. As parciais foram 7/6 (7/5), 3/6 e 4/10 no match tie-break, após 1h33min de partida.

Conterrâneo de Melo e quarto melhor duplista do mundo, Bruno Soares e o britânico Jamie Murray (19º) estreiam em Miami neste sábado, 27, por volta das 13h45 (horário de Brasília), contra o austríaco Philipp Oswald (37º) e o neozelandês Marcus Daniell (41º). O melhor resultado do brasileiro em 11 participações na competição foi a semifinal em 2015.

“Não vamos ter aquele calor da torcida brasileira pelo público estar muito reduzido, além de também estarmos numa bolha e não podermos curtir a cidade, mas Miami sempre é um lugar especial. O Masters 1000 é duríssimo, espero que possamos fazer uma boa campanha aqui depois de muitos anos de resultados não muito bons”, comentou Soares em nota à imprensa.

O Brasil também é representado nas duplas femininas do Masters 1000. Luisa Stefani, 31ª melhor duplista no ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), e a norte-americana Hayley Carter (32ª) largaram com vitória na quinta-feira (25), por 2 sets a 0, sobre a cazaque Elena Rybakina (23ª em simples, 374ª nas duplas) e a grega Maria Sakkari (25ª em simples, 207ª nas duplas), com parciais de 6/1 e 6/4.

A parceria da paulista aguarda quem avançar no duelo entre a australiana Ajla Tomljanovic (77ª em simples, 116ª nas duplas) e a britânica Heather Watson (65ª em simples, 102ª nas duplas) contra a russa Ekaterina Alexandrova (34ª em simples, 100ª nas duplas) e a chinesa Zhaouxuan Yang (46ª nas duplas). O confronto será neste sábado, em horário a ser definido.

Carol avança em Buenos Aires

Também nesta sexta, Carol Meligeni venceu duas vezes pelo W25 de Buenos Aires (Argentina) e se classificou às semifinais da competição organizada pela Federação Internacional de Tênis (ITF). Número 371 do mundo na WTA, a brasileira superou a alemã Katharina Gerlach (246ª) por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1. Em seguida, passou pela espanhola Irene Escorihuela (269ª), novamente por 2 a 0 (duplo 6/3). Neste sábado, às 10h30, Carol terá pela frente a italiana Giulia Gatto-Monticone (172ª), principal favorita.

No mesmo torneio, Beatriz Haddad Maia (342ª) foi eliminada nas oitavas de final pela espanhola Yvonne Cavalle-Reimers (456ª) por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (2/7), 6/0 e 3/6. A paulista retorna à quadra na próxima semana, no W25 de Villa Maria, também na Argentina.

“Foi um jogo duro, mas sinto que estou evoluindo a cada semana. Hoje [sexta] não foi fácil, eu realmente tentei reverter a situação até o final. Estive abaixo no primeiro set, com 1/5, mas fiquei no jogo e fui me encontrando. Tênis é assim e hoje foi dia de aprender. Foram cinco jogos bons aqui em Buenos Aires, estou feliz com a minha evolução e com o trabalho que venho fazendo com o Rafa [Paciaroni, técnico]”, declarou Bia em comunicado à imprensa.

