Melo bate Sá e avança nas duplas em Roland Garros; Radwanska e Halep dão adeus

Em um dos poucos jogos já encerrados nesta terça-feira, 31, em Roland Garros, que pelo segundo dia seguido teve a sua programação atrapalhada pela chuva, Marcelo Melo confirmou favoritismo no duelo brasileiro que travou com André Sá pelas oitavas de final da chave de duplas masculina do Grand Slam realizado em Paris.

Cabeças de chave número 3 da competição, Melo e o croata Ivan Dodig bateram Sá e o australiano Chris Guccione por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em um confronto que chegou a paralisado horas mais cedo quando os vencedores lideravam a primeira parcial por 4/2.

No final das contas, o líder do ranking mundial de duplistas e Dodig ganharam com facilidade, pois confirmaram todos os seus saques na partida e ainda converteram os três break points cedidos pelos seus adversários para liquidar o confronto em sets diretos.

Com o triunfo sobre Guccione e Sá, veterano que veio à capital francesa para jogar Roland Garros pelo 17º ano seguido, Melo e Dodig se credenciaram para enfrentar nas quartas de final o indiano Rohan Bopanna e o romeno Florin Mergea, cabeças de chave número 6, que já no último domingo avançaram às quartas de final com um triunfo sobre o norte-americano Brian Baker e o neozelandês Marcus Daniell por 2 sets a 1, com 6/2, 6/7 (4/7) e 6/1.

Radwanska e Halep caem

O jogo envolvendo Melo e Sá foi apenas o primeiro envolvendo tenistas das chave masculina a ser encerrado nesta terça, que teve até agora apenas duas partidas da chave feminina de simples finalizadas. Em uma delas, por sinal, a polonesa Agnieszka Radwanska, vice-líder do ranking mundial, foi surpreendida pela búlgara Tsvetana Pironkova, atual 102ª tenista da WTA, que venceu por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/3, para ir às quartas de final.

Até o duelo desta terça, que chegou a ser interrompido pela chuva após o término do segundo set, Radwanska só havia sido derrotada em dois de 11 confrontos com a búlgara, que após desbancar o favoritismo da polonesa irá duelar na próxima fase contra Samantha Stosur.

No outro único jogo já encerrado no dia na chave feminina, a australiana avançou ao derrotar a romena Simona Halep, sexta cabeça de chave e outra favorita que fica pelo caminho. Ela caiu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/0) e 6/3, em um confronto que horas mais cedo foi paralisado durante a segunda parcial.

