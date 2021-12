Mello perde e é eliminado na semifinal do Brasil Open

A grande decisão do Brasil Open, competição disputada nas quadras de saibro da Costa do Sauípe, na Bahia, e que dá 250 pontos ao campeão, não terá brasileiros. Um tenista espanhol e outro da Ucrânia fazem neste sábado, 12, a partida que vale título no torneio baiano.

A chance do País estava com o paulista Ricardo Mello, derrotado facilmentenesta sexta-feira, 11, pelo ucraniano Alexandr Dolgopolov por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 59 minutos de jogo.

O adversário de Dolgopolov, cabeça de chave número 4 e 33.º colocado do ranking mundial da ATP, será o espanhol Nicolas Almagro. Principal favorito ao título, o número 13 do mundo ganhou a primeira semifinal com certa dificuldade.

Contra o argentino Juan Ignacio Chela, algoz do brasileiro Thomaz Bellucci nas quartas de final, Almagro teve de suar para ganhar de virada por 2 sets a 1 - com parciais de 1/6, 6/2 e 6/4, em 1 hora e 38 minutos de partida.

A decisão do Brasil Open está marcada para 20h (de Brasília). Nicolas Almagro tenta o seu segundo título no torneio baiano - a primeira aconteceu em 2008, quando bateu o compatriota Carlos Moya. Já Dolgopolov nunca faturou um título de um torneio de nível ATP na carreira profissional.



Duplas - Se o Brasil não tem representantes na final da chave de simples, nas duplas o País tem grandes chances de comemorar. Nesta sexta, os mineiros Marcelo Melo e Bruno Soares conseguiram a classificação à decisão ao baterem a parceria formada pelo italiano Fabio Fognini e o espanhol David Marrero por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4.

Na grande final deste sábado, os adversários serão os espanhóis Pablo Andujar e Daniel Gimeno-Traver, que ganharam a outra semifinal contra os compatriotas Albert Montañes e Ruben Ramirez Hidalgo por 2 sets a 0 - parciais de 6/1 e 6/4.

"Estamos com um bom ritmo depois do bom desempenho em Santiago e isso faz toda a diferença. Tivemos um jogo muito duro na primeira rodada e lidamos bem com a dificuldade porque vínhamos embalados do Chile, e continuamos mostrando esse equilíbrio até aqui", analisou Bruno, que lembrou do título obtido pela dupla no Torneio de Santiago, no último domingo.

adblock ativo