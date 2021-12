Meligeni: a mentalidade do tênis ainda é de tapar buraco

O ex-tenista Fernando Ariel Meligeni, o Fininho, veio à Bahia para ministrar clínicas de tênis na quinta edição do Inter Business Tênis, encerrada neste domingo, 28, no Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte. Nesta entrevista, ele fala da sua rotina fora dos campeonatos, da tarefa de tentar ajudar no incentivo ao esporte e critica a situação atual do tênis brasileiro.



Como anda a sua rotina fora dos campeonatos, mas ainda dentro das quadras?



Minha vida atual é estar em eventos, faço em média 30 por ano . Isso há cerca de 11 anos. Além disso, dedico boa parte de meu tempo como comentarista na ESPN, no programa Entrando de Fininho, que já conta dois anos. Também escrevo diariamente em meu blog e sou embaixador de projetos sociais em Porto Alegre. Ou seja, sigo metido em todo tipo de coisa relacionada ao tênis.



Qual a importância da presença de um ídolo do esporte como você - que sempre se destacou pela participação aguerrida em campeonatos e por demonstrar superação em vários momentos - em clínicas de tênis como a de hoje, no estímulo aos novos atletas?



As clínicas são importantes por aproximar o ídolo da criançada e dos jovens talentos, de gente que gosta de tênis. Meu papel é o de incentivar e fortalecer o esporte, viajo o Brasil inteiro fomentando, estando próximo deles, mostrando o caminho.



Você costuma ser um professor muito duro? Pelo nível dos gestos que faz em quadra, parece que dá muita bronca...



Nas clínicas não dá pra ser muito duro, são pessoas que estão ali para se divertir, a ideia é cativar as pessoas. Mas quando estou com a molecada de treinamento, aí me considero uma pessoa um pouco dura, porque ali a gente não pode perder tempo.



Que avaliação você faz do tênis brasileiro hoje?



O tênis vem evoluindo dentro das estruturas e da quantidade de dinheiro que tem, dentro da quantidade de gente que pode se beneficiar, mais eventos, mais torneios. Mas a nossa estrutura ainda é muito arcaica, não o tênis em si, o esporte. A mentalidade ainda é de tapar buraco à medida em que vão aparecendo, ao invés de chegar, olhar e falar: deixa eu mudar a cara do esporte. É uma tristeza meio grande minha ver as Olimpíadas vindo, por sabermos que podia ter sido dada uma guinada no tênis. E na verdade a gente acabou tapando muito buraco. O tênis brasileiro evoluiu? Evoluiu, mas podia evoluir muito mais.



Em relação à questão de formação de atletas, qual a situação hoje?



O Brasil forma muito pouco e a gente perde muito na transição. A gente faz jogadores, eles são bons, mas não conseguem virar. São poucos os que viram. É hora de mudar algumas coisas na estrutura.



Quais os projetos futuros de trabalho do Fininho?



Sou um incentivador e cada dia invento uma coisa nova. Atualmente, ando dando dicas nas mídias sociais para tenistas. As pessoas veem os vídeos que coloco, mostrando quando começar a jogar tênis, onde levar pra treinar, como o pai tem que tratar a criança, o relacionamento entre jogadores. Não tenho muito essa de próximo objetivo, vejo a demanda e busco coisas onde me sinto à vontade e que vou ser feliz fazendo.

