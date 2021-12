Melhores duplas brasileiras de vôlei de praia estreiam no Superpraia

Na tarde desta terça-feira, 22, a dupla Ana Patrícia e Rebecca (MG/CE), atual campeã do torneio, estreia na edição 2021 do Superpraia contra Andrezza e Fernanda. O evento reúne as 20 duplas de melhor ranking dos dois naipes no circuito nacional e teve os primeiros jogos da fase de grupos na manhã desta terça.

Os jogos ocorrem na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), na praia da Urca, no Rio de Janeiro. Campeãs da nona etapa do circuito nacional no domingo (20), Ana Patricia e Rebecca também estarão nos Jogos Olímpicos de Tóquio. “Estávamos sem competir há um tempo. Ficamos super felizes com a vitória no final de semana e lógico que a gente vai com empolgação para o Superpraia”, afirmou Rebecca à assessoria da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Bicampeões da temporada Open do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, André Stein e George vão em busca de mais um bicampeonato nesta semana. A dupla conquistou a edição do Superpraia em 2019 e vai defender o título. A estreia será nesta quarta-feira (23), a partir das 09h40, contra Bernardo e Eduardo. “A gente está bem empolgado. Uma competição atrás da outra tem um desgaste também, mas, por rodar o Circuito Mundial, estamos mais acostumados. O foco era ganhar as duas etapas. Chegamos na final nessa primeira, acabamos tropeçando na final, mas agora vamos com mais força para ganhar outro ouro. Ainda mais que é na principal competição da temporada”, afirmou André.

Campeões da nona etapa do circuito nacional no masculino depois de um período sem disputarem competições, Bruno Schmidt e Evandro (DF/RJ), que serão representantes brasileiros na Olimpíada, fizeram a primeira partida no torneio na manhã desta terça, vencendo Leo e Gabriel por 2 sets a 0 (21x12, 21x16). “É muito importante para a gente voltar a competir. Ainda temos dúvidas em relação ao último torneio na Suíça (do Circuito Mundial). Eu tive que me ausentar de grande parte da temporada. Tive que fazer uma pré-temporada no meio das competições. Foi ótimo voltar a jogar o Circuito Brasileiro, estava um bom tempo afastado, com saudade já. Gostei muito desse evento na Urca, belíssimo. É realmente um privilégio jogar nessas condições. Ter estendido o torneio até o final foi ainda melhor. Complementa bem o que a gente queria, em pouco tempo jogar ao máximo, treinar ao máximo. Óbvio que nosso foco está daqui a um mês, tentar botar nossas condições físicas e técnicas no máximo para lá. Com relação ao Superpraia, minha expectativa é não ter expectativas, acho que é a melhor coisa. Como fiz nesse torneio da semana passada. Jogar dia a dia, aproveitar cada jogo, cada set, para botar em prática o que não fiz nos meses passados. Óbvio que quero jogar, gosto de jogar até o fim. O que me dá prazer é jogar o torneio do início ao fim”, declarou Bruno, campeão olímpico e tetracampeão do Superpraia.

Além de Ana Patricia/Rebecca, as duplas participantes do torneio feminino são Bárbara Seixas/Carol Soberg (RJ), Elize Maia/Thamela (ES), Josi/Juliana (SC/CE), Andressa/Vitoria (PB/RJ), Taina/Victoria (SE/MS), Taiana/Hegê (CE), Aline/Neide (SC/AL), Verena/Angela (CE/DF), Cacá Richa/Carol Horta (RJ/CE), Erica Freitas/Thati (MG/PB), Val/Vivian (RJ/PA), Talita/Maria Elisa (AL/RJ), Rafaela/Jessica (PA), Ana Luiza/Tory (SC/CE), Fabrine/Solange (BA/DF), Izabel/Teresa (PA/DF), Talita Simonetti/Victoria Strehl (CE/RS), Flavia Moura/Barbara Ferreira (RJ) e Andrezza/Fernanda Melo (AM/BA).

Entre os homens, além de André Stein/George e Bruno Schmidt/Evandro, os participantes são Guto/Arthur Mariano (RJ/MS), Renato/Adrielson (PB/PR), Fabio/Allison Francioni (CE/SC), Vinicius Freitas/Vitor Felipe (ES/PB), Oscar/Thiago (RJ/SC), Maia/Vinicius Cardozo (RJ), Hevaldo/Adelmo (CE/BA), Marcus/Jô (RJ/PB), Bernardo Lima/Eduardo Davi (CE/PR), Leo Vieira/Bruno de Paula (DF/AM), Felipe Cavazin/Luciano (PR/ES), Rafa/Fernandão (PR/ES), Harley/Averaldo (DF/TO), Lipe/Anderson Melo (CE/RJ), Leo Gomes/Gabriel Gouveia (RJ), Pedro Solberg/Arthur Lanci (RJ/PR), Alvaro Andrade/Rafael (SE/PB) e Felipe/Jefferson (DF/CE).

Dentro do planejamento de cada dupla visando aos Jogos Olímpicos de Tóquio, Ágatha e Duda (PR/SE) e Alison e Álvaro Filho (ES/PB) não disputarão o Superpraia.

O evento segue até sexta, 25, com os jogos sendo transmitidos no site voleidepraiatv.cbv.com.br.

