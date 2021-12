Melhores do Esporte da Bahia em 2014 serão premiados na 6ª

A 9ª edição da festa dos Melhores do Esporte da Bahia em 2014 irá homenagear na próxima sexta-feira, 19, no auditório da Uneb - Campus Cabula, os atletas, paralímpicos, dirigentes e árbitros que se destacaram ao longo do ano.

Os vencedores foram escolhidos previamente por dirigentes de federações estaduais. Entre os critérios de seleção estão as atuações nos eventos esportivos regionais, nacionais e internacionais.

Serão homenageados também instituições comunitárias que trabalham com esporte, a empresa patrocinadora que mais ajudou atletas, além de profissionais e empresas de comunicação.

O evento é realizado pelo governo do estado, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

