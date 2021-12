Melhores do Baianão 2017 serão premiados nesta terça-feira

Os melhores do Campeonato Baiano de 2017 serão premiados com o Troféu Armando Oliveira em cerimônia nesta terça-feira, 9, às 19h, no Hotel Sheraton, no Campo Grande, em evento realizado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) e pela TV Bahia.

A seleção do campeonato – que diferentemente de anos anteriores terá uma formação livre e não o tradicional 4-4-2 – foi eleita pelo voto de mais de 100 jornalistas membros da Associação Baiana de Cronistas Desportivos (ABCD).

Os 11 atletas com mais votos, independentemente da posição, levarão o troféu. Além deles, também foram eleitos o ‘craque da competição’, a ‘revelação’, ‘preparador físico’ e ‘técnico’. Durante a cerimônia também será votado o ‘gol mais bonito’ do torneio.

O evento ainda premiará os dois artilheiros do Baianão (Marclei, do Bahia de Feira, e André Lima, do Vitória, ambos com 7 gols), o melhor árbitro e as melhores torcidas (Criptonita, do Vitória da Conquista, e Jegue de Ouro, do Jacobina), além da apresentação do resultado do concurso 'Musa do Baianão'. Todos esses prêmios de responsabilidade da FBF.

