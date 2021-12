Melhora quadro de saúde de Jhonata, que teve 35% do corpo queimado em CT do Fla

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio informou que Jhonata Cruz Ventura, de 15 anos, um dos três sobreviventes do incêndio que causou a morte de dez atletas da base do Flamengo na última sexta-feira, 8, apresentou melhoras e teve a sedação suspensa. Dos três feridos, Jonathan é o que apresenta o quadro mais grave, já que está com cerca de 35% do corpo queimado.

"Nesta segunda-feira, (Jhonata) está hemodinamicamente estável com melhoras nos parâmetros respiratórios. A sedação foi suspensa e ele não apresentou febre nas últimas 24h. Realizou nova broncoscopia que mostrou melhora das lesões pulmonares", informou a SMS.

De acordo com a secretaria, o adolescente também passou por banho nas "queimaduras profundas, que não mostrou piora das lesões", além de ter feito novos curativos.

Internado no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Municipal Pedro II, referência na área, o jogador é acompanhada por cirurgião plástico, clínico, anestesiologista, médico intensivista, enfermeiros e técnicos de enfermagem, em plantão de 24 horas.

Os outros dois sobreviventes do incêndio que se feriram, Cauan Emanuel e Francisco Dyogo, seguem em situação estável no Hospital Vitória. Cauan já recebeu alta do CTI e está desde domingo em um quarto da instituição.

adblock ativo