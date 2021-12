Melhor preparado, Cigano quer redenção contra Hunt no UFC

Nova estratégia de treino, sem excessos, além de foco total na luta. São estes os elementos que levam Júnior Cigano a se julgar bem preparado para o confronto deste sábado, 25, contra Mark Hunt no UFC 160.

Esta é a primeira luta do catarinense radicado na Bahia após ter perdido o cinturão dos pesos pesados no final do ano passado para o norte-americano Cain Velasquez. À época, o overtraining (excesso de treinos) e fatos psicológicos (a separação de sua mulher) foram apontados como as causas do mau desempenho contra Velasquez.

"Eu acho que eu aprendi bastante com tudo o que aconteceu. Quando você vem de um resultado negativo, aprende muito mais do que quando você vem de uma vitória. Justamente por isso acredito que a gente se profissionalizou mais, parou de levar tudo 'na tora', que nem a gente fala (risos)", declarou Cigano ao Uol após treino em Las Vegas, no Estados Unidos, local da luta de sábado.

Quem confirma este discurso o seu treinador de boxe, Luiz Dórea. "Contra Cain, além dessa questão do overtraining, ele (Cigano) também não estava com o lado psicológico legal. Mas como eu digo, dois raios não caem no mesmo lugar, já passou, já foi superado. No geral, o treinamento foi muito bom e ele teve um desenvolvimento excelente na parte tática, na parte de força, ele está conseguindo se superar em tudo. Nós mudamos algumas coisas na parte de estratégia e na parte tática, mas vocês só vão ver no sábado".

